Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) könnten glücklicher nicht sein. Aktuell erwartet das Paar sein erstes gemeinsames Kind. Ihre Community lassen die baldigen Eltern regelmäßig an der spannenden Reise teilhaben. So verrieten die beiden beispielsweise bereits, dass sie sich auf eine kleine Tochter freuen dürfen. Nun gab der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer erneut einen süßen Einblick in seinen Alltag als werdender Vater. Serkan verriet, dass sein Kind während einer Ultraschalluntersuchung gähnte.

In seiner Instagram-Story wandte sich der Hobbyfußballer an seine Follower und berichtete von diesem supersüßen Moment. Serkan begann zu erzählen, dass Samira und er für den Frauenarzt-Termin extra nach München fuhren. Dort sei es dann passiert. "Sie hat einfach beim Ultraschall gegähnt und sich die Augen gerieben. Ich fasse es nicht. Es war so süß", versicherte der 28-Jährige. Die Gesten seines Kindes habe er zudem als so niedlich empfunden, dass er fast "gestorben" sei. "Unbeschreibliches Gefühl einfach", versicherte der Reality-TV-Darsteller.

Anfang des Jahres hatten die beiden Turteltauben bereits verraten, dass ihr Kind gar nicht geplant gewesen sei. "Eigentlich hatten wir bis zu den Dreamdates verhütet. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, hey, wir sind uns so safe miteinander", erzählte das Duo. Dennoch seien die beiden TV-Stars über ihr Baby-Glück nun mehr als erfreut.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, "Bachelor in Paradise"-Paar

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, ehemaliger "Die Bachelorette"-Teilnehmer

