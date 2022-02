Adele (33) hat nach ihrem Brit Awards-Triumph offenbar ordentlich die Korken knallen lassen! Am vergangenen Dienstag wurde in London der britische Musikpreis verliehen. Die Sängerin räumte dabei gleich drei Trophäen ab für ihr Album "30", das vergangenes Jahr im November erschienen war. Das wollte sie im Nachhinein wohl auch gebührend feiern: Adele wurde bei einer wilden Partynacht in einem Gay-Club gesehen!

Auf Twitter kursieren Bilder und Videos, die die 33-Jährige im Schwulen-Club "Heaven" in der britischen Hauptstadt zeigen. Sie trug einen schwarzen BH und einen beigen Blazer – den sie zwischenzeitlich allerdings ausgezogen haben soll. Immerhin dürfte ihr auch ziemlich warm geworden sein: Die "Easy On Me"-Interpretin gab nämlich auf der Tanzfläche Vollgas. Ein Clip zeigt, wie sie voller Energie den Song "It's Raining Men" mitsingt. In einem weiteren ist sie an einer Poledance-Stange zu sehen.

Ein Partygast verriet gegen über Daily Star Online, dass sich Adele den Strip-Wettbewerb "G-A-Y’s Porn Idol" angesehen habe. "Nachdem der Wettbewerb vorbei war, stürmte sie die Bühne und die Menge tobte. Niemand hatte erwartet, dass eine Musikikone dort sein würde", schilderte er genauer.

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

Getty Images Adele im Februar 2022

Getty Images Adele bei den Brit Awards

