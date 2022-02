Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) sind nicht allzu begeistert von Dominik Stuckmanns Verführungskünsten! Der diesjährige Bachelor ging mit einigen der Rosenanwärtinnen bereits auf Tuchfühlung: Mit Kandidatin Nele Wüstenberg (28) kam es sogar schon zum heißen Kuss im Pool. Vor der Knutsch-Action fragte Dominik Nele mit den Worten "Wie stehst du zu einem Kuss" nach ihrem Einverständnis – das fanden Serkan und Samira aber ziemlich unangenehm.

Als Nele mit ihrem Gesicht schon fast Dominiks berührte, fragte der Schnittblumenverteiler die Blondine, wie sie zu einem Kuss stehe – direkt danach kam es dann dazu. Samira und Serkan kommentierten das Ganze in einem YouTube-Video. Die Art und Weise, wie der Blondschopf die Frage stellte, schien in Serkan jedoch Unbehagen auszulösen: "Unangenehm. Unangenehm. Nee. [...] Können wir hier abbrechen?" Auch seine schwangere Freundin Samira war nicht begeistert von Dominiks Flirtkünsten. "Leute, das ist das erste Mal, dass es funktioniert, wenn man fragt: 'Was sagst du zu einem Kuss?', weil sie eigentlich schon an seinen Lippen war. Er hätte das nicht machen müssen", fand die Brünette – schließlich sei Nele schon im Angriffsmodus gewesen.

Auch auf Jana-Maria Herz (30)' Reaktion auf den Kuss reagierten die beiden verhalten – die Kandidatin war nämlich eifersüchtig und sauer, als sie von dem Geknutsche im Pool erfuhr. "Du kannst doch nicht sagen, du hast so viel aufgebaut, dass andere da nicht mehr rankommen", ärgerte sich Serkan. Samira hingegen hatte jedoch ein bisschen Mitleid.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Der Bachelor, RTL Nele Wüstenberg und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Einzeldate

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

RTL Jana-Maria, Bachelor-Kandidatin 2022

