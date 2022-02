Tom Holland (25) ist einer Teilnahme an einer gewissen Reality-TV-Show nicht abgeneigt. Der Schauspieler machte sich in den vergangenen Jahren als Hauptdarsteller der Neuverfilmung von Spider-Man einen Namen. Demnächst wird der Brite auch im Film "Uncharted" an der Seite von Mark Wahlberg (50) zu sehen sein. Doch wie Tom nun verriet, hätte er auch mal Lust, an einem Reality-TV-Format teilzunehmen – dem britischen Dschungelcamp.

"Ich würde das wirklich gerne machen", offenbarte der 25-Jährige in einem Interview mit LADbible. Eine Sache gebe es jedoch, die ihm im Dschungelcamp keinen Spaß machen würde. "Ich finde die Essenssachen wirklich schwierig, das würde keinen Spaß machen, aber ich wäre gut in den kleinen Räumen und gut bei den sportlichen Herausforderungen", gab der Filmstar jedoch zu.

Aber nicht nur die Essenprüfungen könnten für Tom bei einer Teilnahme an der Show zum Problem werden. Der Hollywood-Star habe auch ein aufbrausendes Temperament, was das Zusammenleben mit den anderen Teilnehmern erschweren würde. "Und ich bin so ungeduldig, dass ich einige der Leute da drinnen sehr lästig finden würde", gestand der Schauspieler zudem.

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

