Videogamer aufgepasst! Endlich ist es so weit: Am 18. Februar 2022 kommt der neue Film "Uncharted" in die Kinos. In der Videospielverfilmung zum gleichnamigen Game spielt niemand anderes als Tom Holland (25) eine der Hauptrollen. Ihm zur Seite steht "Lone Survivor"-Darsteller Mark Wahlberg (50). Derzeit befindet sich Tom auf einer Promotion-Tour für seinen neuen Kinostreifen. Während die meisten Promis anlässlich solcher Veranstaltungen zum Anzug greifen würden, geht Tom das ein bisschen entspannter an...

Lockige Wallemähne, braune Hornbrille, dunkelblauer Pulli mit bunten Flecken, dazu eine blaue Chino-Hose und braune Absatzschuhe: So lässig erschien der "Spider-Man"-Darsteller jetzt zu einer Werbeveranstaltung für seinen neuen Film, wie Bilder der Veranstaltung zeigen. Die Fans scheinen den Look zu lieben und reißen sich um ein Bild mit dem Hollywood-Schauspieler. Tom nimmt sich die Zeit und schießt viele Selfies mit seinen Bewunderern.

Auch am Folgetag kam Tom ganz locker gekleidet zu einem Fototermin in Madrid: Er trug eine braune Wildlederjacke in Kombination zu einer schwarzen Jeans und schwarzen Absatzschuhen, die welligen Haare leicht zur Seite gegelt, immer ein Lächeln auf den Lippen. Der 25-Jährige ist hier kaum wiederzuerkennen – im Vergleich zu seiner Rolle in "Uncharted". Wie finden seine Fans den neuen Look des Schauspielers?

Getty Images Tom Holland in Barcelona, 2022

Getty Images Tom Holland in Barcelona, 2022

Getty Images Tom Holland in Madrid, 2022

