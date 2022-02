Sarah Engels (29) gibt ehrliche Einblicke ins Familienleben. Die Sängerin ist im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Mutter geworden. Nach ihrem Sohnemann Alessio (6) durfte sie ihre Tochter Solea auf der Welt begrüßen. Auf Social Media erweckt die Musikerin den Eindruck, als meistere sie den Alltag zwischen Kindern und Karriere problemlos. Deswegen klärte sie jetzt auf: Auch bei Sarah läuft nicht alles rund.

"Ich ziehe den Hut vor allen Familien, die drei, vier oder fünf Kinder haben. Hochachtung, wie ihr das meistert. Mir reichen schon zwei, um mit meinen Nerven manchmal am Ende zu sein", gab die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story zu. Auch wenn sie diese Worte mit einem Schmunzeln auf den Lippen in die Kamera sprach, das Ganze also nicht allzu dramatisch klingen soll, betonte sie: Nicht alles in ihrem Familienalltag laufe perfekt. "Ich kann euch beruhigen: Bei uns ist manchmal Ramba Zamba", witzelte sie.

Diesbezüglich hatte Sarah sogar ein ganz aktuelles Beispiel parat. Die kleine Familie hatte ihr Auto auf einem Firmenparkplatz abgestellt und nicht bedacht, dass sich das Tor zum Abend hin schließen würde. "Wir standen ohne Haustürschlüssel mit zwei Kindern in der eisigen Kälte auf der Straße", erinnerte sich die DSDS-Bekanntheit. Ihr Mann Julian (28) sei schließlich über den Zaun geklettert und habe so zumindest die Haustürschlüssel aus dem Wagen holen können.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels mit Sohn Alessio und Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

