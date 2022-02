Das war wohl kein kulinarisches Highlight! Heidi Klum (48) war beim diesjährigen Super Bowl nicht nur im Stadion zu Gast – das Model war auch in der deutschen Vorberichterstattung zum Spektakel zu sehen. Dabei brachte sie Moderator Max Zielke einen Hotdog mit, der vor Ort stolze 14 Euro kostete. Doch überzeugen konnte der Snack offenbar nicht: Heidi schmeckte es sogar so schlecht, dass sie den Bissen vor laufender Kamera ausspucken musste!

Was als schmackhafte Überraschung in der ProSieben-Übertragung geplant war, endete mit skurrilen Bildern: Denn nachdem Heidi das zähe Würstchen partout nicht zerkauen konnte, winkte sie eine Assistentin mit Eimer herbei und spuckte in das Behältnis. "Ich hätte mal nicht so doll reinbeißen dürfen", versuchte die Blondine, die Situation zu retten – doch das war für viele Zuschauer ein aussichtsloses Unterfangen.

"Gerade Essen für den Super Bowl bestellt. Frage mich nun aber, ob das ein Fehler war" reagierte ein User auf Twitter auf die unappetitliche Szene. Ein anderer Nutzer wunderte sich offenbar überhaupt, die 48-Jährige bei der Übertragung zu sehen: "Heidi Klum macht sich gerade megabeliebt, indem sie mehrfach betont, dass sie eigentlich nichts mit Football zu tun hat."

Instagram / heidiklum Heid Klum, Model

ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz bei Justin Biebers "Homecoming Super Bowl"-Performance

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Januar 2021

