Courteney Cox (57) teilt private Einblicke in ihre Freundschaft mit Jennifer Aniston (53)! Von 1994 bis 2004 standen die beiden Schauspielerinnen für die Serie Friends vor der Kamera. Am Set wurden die zwei zu engen Freundinnen. Auch heute stehen die Frauen sich noch sehr nahe. Nun wurde Jennifer 53 Jahre alt – zu diesem tollen Anlass teilte Courteney ein bislang unveröffentlichtes Foto von ihr und Jen aus alten Zeiten!

In ihrer Instagram-Story teilte die Brünette ein gemeinsames Foto, auf dem die zwei um die Wette strahlen. Dazu verfasste sie liebevolle Zeilen: "Herzlichen Glückwunsch, Jennifer Aniston! Ich habe dieses Bild in unserem Apartment am Set gefunden. Es war das erste Jahr, in dem wir Freunde wurden. Ich habe dich da schon geliebt und jetzt sogar noch mehr."

Courteney war aber nicht die Einzige, die Jennifer zu ihrem großen Tag süße Glückwünsche überbrachte. Auch ihr Ex-Mann Justin Theroux (50) widmete der Beauty einen coolen Post: Er veröffentlichte auf Instagram ein Video, auf dem Jennifer sich eine Zigarette anzündet und die Haare wild schüttelt.

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston und Courteney Cox im April 2007

Anzeige

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston

Anzeige

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston im April 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de