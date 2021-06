Was für eine herzerwärmende Geste von Jennifer Aniston (52)! Auch wenn die erfolgreiche Sitcom Friends bereits seit 2004 beendet ist, sind die Rachel-Darstellerin und ihre Kollegin Courteney Cox (57) noch wirklich gute Freundinnen. Erst kürzlich standen die beiden Schauspielerinnen für das Wiedersehen des Serien-Ensembles gemeinsam vor der Kamera. Am Dienstag feierte die Monica-Darstellerin nun ihren 57. Geburtstag – und Jennifer ließ es sich nicht nehmen, ihrer langjährigen Freundin öffentlich ihre Glückwünsche zu entrichten.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Ex-Frau von Justin Theroux (49) zunächst ein kurzes Video der beiden Frauen, wie sie Händchen haltend in den 1990er-Jahren über das Studiogelände von Warner Bros. laufen. "Alles Gute zum Geburtstag an diese wahnsinnig besondere Person", schrieb die 42-Jährige zu dem Clip und fügte hinzu: "Die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat". Wenig später teilte sie zudem einen etwas aktuelleren Schnappschuss von den beiden, auf dem Jennifer und ihre "Friends"-Kollegin mit ihren Hunden zu sehen sind. "Wer liebt dich, Baby", kommentierte die 52-Jährige wiederum diese Momentaufnahme.

Bereits im letzten Jahr hatte Jen ihrer Freundin mit einem süßen Beitrag via Social Media gratuliert. "Ich wünsche diesem wundervollen Menschen alles Gute zum Geburtstag", kommentierte die "Marley & Ich"-Darstellerin seinerzeit einen Schnappschuss von Courteney. Die süße Momentaufnahme hatte die Schauspielerin auch damals in ihrer Instagram-Story gepostet.

Getty Images Jennifer Aniston und Courteney Cox im Jahr 1999

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Courteney Cox, Schaupielerinnen

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston

