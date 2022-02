Mit dieser First Dates Hotel-Liebesgeschichte hätte wohl am Anfang niemand gerechnet. In der Kuppelshow werden der 30-jährige Pascal und die 28-jährige Michelle von Gastgeber Roland Trettl (50) auf ein Blinddate geschickt. Nach einem Happy End sieht es zunächst allerdings nicht aus. Die beiden Singles scheinen sich bei keinem Thema einig zu sein. Ihrer Romanze hat das aber offenbar nicht geschadet. Trotz aller Uneinigkeiten ist aus den beiden ein Paar geworden.

Egal welches Thema Pascal und Michelle beim gemeinsamen Essen anschneiden – einer Meinung scheinen sie nie zu sein. Pascal liebt Fußball, Michelle kann damit nichts anfangen. Pascal hat lange Haare, für Michelle ein absolutes No-Go. Selbst beim Thema Nutella kommen die beiden nicht auf einen Nenner. Das wohl größte Hindernis: Pascal lebt in Bayern und Michelle in Essen – doch für die Sozialarbeiterin kommt eine Fernbeziehung nicht infrage. Eigentlich ist der Flirt der beiden also schon zum Scheitern verurteilt, oder?

Die beiden Reality-TV-Kandidaten scheint das aber nicht zu stören. Sie verstehen sich trotz aller Unterschiede von Anfang an blendend. Und tatsächlich hat es auch noch nach den Dreharbeiten zwischen ihnen gefunkt. "Bei uns beiden hat sich auch ein bisschen was getan in den letzten Wochen. Und zwar sind wir beide ein Paar", erklärt Pascal. Seine Haare hat er sich für seine Liebste inzwischen allerdings abgeschnitten.

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

TVNOW / Boris Breuer Roland Trettl und Empfangsdame Aline bei "First Dates Hotel"

TVNOW / Bernd Michael-Maurer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

