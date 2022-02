Was für ein Event! In der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit war es endlich soweit: Der diesjährige Super Bowl ging über die Bühne. Auch in diesem Jahr ließen es sich zahlreiche Promis nicht nehmen, das Finale der Football-Saison live im Stadion zu verfolgen – unter anderem waren Topmodel Heidi Klum (48) mit ihrem Mann Tom Kaulitz (32), Schauspielerin Rebel Wilson (41) und Rapper Kanye West (44) mit von der Partie. Promiflash hat für euch die Highlights des Megaevents zusammengefasst!

