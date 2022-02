Für diese Promis ist der Super Bowl ein ganz besonderes Ereignis! In der Nacht von Sonntag auf Montag findet in Los Angeles das Endspiel der National Football League statt. In diesem Jahr versuchen such die Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams zu beweisen. Dieses Spektakel verfolgen Millionen Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. Einige haben es aber auch direkt ins Stadion geschafft – wie diese Promis!

Auf Instagram veröffentlichte unter anderem Heidi Klum (48) ein paar Aufnahmen vom Ort des Geschehens. Eine zeigt die Germany's next Topmodel-Jurorin im Rams-Trikot und ihren Ehemann Tom Kaulitz (32) beim Turteln im Aufenthaltsbereich der Arena. Der Influencer Dominic Harrison (30) ist für das Event sogar aus seiner Wahlheimat Dubai angereist und ließ sich mit einem breiten Lächeln im Gesicht im Stadion ablichten. Auch er trägt ein Shirt der kalifornischen Mannschaft. Rebel Wilson (41) scheint auf derselben Seite zu stehen. Die Schauspielerin teilte am Rand des Spielfelds sogar ein Selfie mit einem Los-Angeles-Rams-Spieler. Darüber hinaus posteten auch Kanye West (44) und Jay-Z (52) Videos vom Blick auf den Rasen.

Andere Stars sind zwar nicht im Stadion, aber trotzdem total im Super-Bowl Fieber. Der Sänger Nick Jonas (29) filmte sein aufwendig dekoriertes Wohnzimmer. Chrissy Teigen (36) und John Legend (43) veranstalten anlässlich des Football-Events sogar eine Party. "Ich liebe den Super Bowl sehr. Ich liebe die Leidenschaft, die Freunde, das Essen, die Werbung, die Halbzeit, die albernen Wetten", schwärmte das Model im Netz.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison im Februar 2022 in Los Angeles

Instagram / heidiklum Heid Klum, Model

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im Februar 2022

