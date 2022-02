Tierischer Familienzuwachs bei Anne Wünsche (30)! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet derzeit ihr drittes Kind. Doch neben ihren beiden Töchtern Miley und Juna leben auch noch zwei Chihuahuas unter ihrem Dach – und zeitweise auch noch der Hund ihres Partners Karim El Kammouchi (33). Schon im Sommer hatte sie angekündigt, noch einen weiteren Vierbeiner zu sich holen zu wollen. Und jetzt war es so weit: Anne präsentierte im Netz ihren neuen Hund Dobby!

Via Instagram stellte die 30-Jährige die Fellnase vor. Dobby wurde von den Seychellen eingeflogen und ist nun in Annes Obhut. Satte 3.000 Euro hat die Influencerin die gesamte Aktion gekostet. Ob der Hund auch tatsächlich bei ihr bleiben kann, steht allerdings noch nicht fest. "Ich weiß aber nicht, ob ich ihn selbst behalten kann, weil es von vielen Sachen abhängt. Ich werde mein Bestes geben und versuchen", versicherte Anne in einem Q&A. Unter anderem müsse sie abwarten, ob sich der Neuzugang mit ihren anderen Haustieren versteht.

Bisher scheint Anne mit Dobby aber rundum zufrieden zu sein. "Besser hätte der erste Tag nicht laufen können", freute sich die werdende Dreifach-Mutter und blickte auch positiv in die Zukunft. "Ich bin gespannt auf die nächsten Tage mit dir und bin optimistisch, dass alles gut werden wird", schrieb die Berlinerin.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Hunde im September 2018

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Hund Dobby

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de