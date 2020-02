Aktuell ist die 15. Ausgabe von Germany's next Topmodel im TV zu sehen. Die Sendung katapultierte schon jede Menge Kandidatinnen in die Öffentlichkeit und verhalf ihnen zum Erfolg. Die meisten dürften die Sendung mit Lena Gercke (31) und Stefanie Giesinger (23) in Verbindung bringen. Beide sind seit ihrer Teilnahme 2006 und 2014 dick im Geschäft. Ob Model-, Moderations- oder Influencer-Jobs – Lena und Steffi können sich vor Aufträgen kaum retten. Doch die zwei sind nicht die einzigen Ex-Show-Damen, die die Castingshow als Sprungbrett nutzten!

Da wäre zum Beispiel noch Sarina Nowak (26). Die schöne Blondine belegte 2009 den sechsten Platz. Danach krempelte sie ihr Leben komplett um. Sarina nahm an Gewicht zu, wanderte nach New York aus und arbeitet dort bis heute als extrem erfolgreiches Curvy-Model. Sie shootete bereits für die Modelinie von Khloe Kardashian (35). Hierzulande erfolgreich ist Rebecca Mir (28). 2011 schaffte sie es in der sechsten Staffel auf den zweiten Platz. Die Frau von Profitänzer Massimo Sinató (39) ist nicht nur auf Instagram dick im Geschäft, sie moderiert seit 2012 auch die ProSieben-Sendung "taff" und nahm außerdem an der Tanzshow Let's Dance teil. Dort belegte sie den zweiten Platz.

Auch Gerda Lewis (27) wurde ursprünglich durch "Germany's next Topmodel" bekannt. Inzwischen ist sie eine eindrucksvolle Influencerin und dürfte als noch amtierende Bachelorette einigen TV-Zuschauern ein Begriff sein. Dem Model-Beruf treu geblieben ist Ex-Kandidatin Céline Bethmann (21). Die Siegerin von 2017 wird laufend für Shootings und Catwalks gebucht. Sie lief bereits für große Marken wie Balmain an der Seite von Cara Delevingne (27) über den Laufsteg.

Einige einstige GNTM-Girls schlugen nach ihrer TV-Zeit den Berufsweg des Influencers ein. Die heute erfolgreichsten unter ihnen sind beispielsweise Betty Taube (25), Vanessa Fuchs (23), Anuthida Ploypetch (22) oder Elena Carrière (23).

Getty Images Sarina Nowak im September 2018 in Hollywood

Matthias Nareyek/Getty Images for GQ Germany Rebecca Mir und Massimo Sinató bei den GQ Men of the Year Awards, 2018

ActionPress Gerda Lewis, Dezember 2019

Getty Images Céline Bethmann bei der Balmain Fashion Show 2018 in Paris

Getty Images Model Betty Taube

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Vanessa Fuchs bei der Berlin Fashion Week 2018

Matthias Nareyek / Getty Images Anuthida Ploypetch bei der Berlin Fashion Week 2018

Getty Images Elena Carrière bei der About You Fashion Week 2019



