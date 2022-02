Diogo Sangre (27) und Vanessa Mariposa schweben auf Wolke sieben! Seitdem der Reality-TV-Star seine Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. beendet hat, fand er in der sympathischen Österreicherin sein Herzstück: Nun führen sie eine glückliche Beziehung. Im Netz teilten sie schon das ein oder andere Bild zu zweit, doch noch nie so intim: Jetzt küssen sich Diogo und Vanessa liebevoll auf einem Schnappschuss!

Auf dem Instagram-Profil des Influencers konnten die Fans ein zuckersüßes Bild der beiden Turteltauben bewundern. "Ich brauche nur dich und ein paar Sonnenuntergänge", betitelte Diogo den Post, auf dem er seine Liebste in einem Pool in den Bergen knutscht. Die Sonne ist dabei gerade am Untergehen und wirft ein romantisches Licht auf die beiden.

Die Follower des Ex on the Beach-Stars waren von dem neuen Pic der zwei ganz aus dem Häuschen. "So toll, dass ihr zueinandergefunden habt. Ihr passt super zusammen", schwärmte eine begeisterte Userin. Auch weitere Fans waren hin und weg: "Ihr seid einfach ein Traumpaar!"

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre

