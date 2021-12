Diogo Sangre hat sein Glück offenbar gefunden! Der Muskelberg ließ in seiner Vergangenheit wenig anbrennen – in zahlreichen TV-Shows schleppte der Tätowierer eine Frau nach der anderen ab. Auch bei Temptation Island V.I.P. ging er als Verführer mit einigen vergebenen Ladys auf Tuchfühlung. Damit ist nun aber Schluss: Die Influencerin Vanessa Mariposa hat Diogo wohl festgemacht, wie der Ex-Aufreißer Promiflash berichtet.

Im Interview mit Promiflash erzählt der Reality-TV-Star, wie glücklich er mit der Blondine ist. "Ich habe in Vanessa mein perfektes Gegenstück gefunden, wir sind gerade zusammengezogen, haben mit unserem kleinen Dackeljungen Zorro schon Nachwuchs bekommen und freuen uns auf alles, was kommt", schwärmt der verliebte Casanova.

Diogo und Vanessa durchliefen gemeinsam mehrere Reality-TV-Shows: Schon bei Ex on the Beach und Are You The One – Reality Stars in Love knisterte es gewaltig. Eine Beziehung sind die zwei Turteltauben wohl aber erst nach den Dreharbeiten zu "Temptation Island V.I.P." eingegangen, wie Diogo vor wenigen Wochen auf Instagram erklärte.

privat Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

TVNOW Vanessa und Diogo bei "Ex on the Beach"

