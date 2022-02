Laura Vetter (25) plaudert aus dem Beziehungs-Nähkästchen! Die hübsche Influencerin ist vielen Fernsehzuschauern besonders als Jade aus der Serie Berlin - Tag & Nacht bekannt, in der sie von 2019 bis 2020 mitspielte. Und auch privat läuft es bei der Beauty bestens: Seit dreieinhalb Jahren ist sie mit ihrem Freund Tutty Tran total happy. Doch auch die Turteltauben streiten ab und zu mal – im Promiflash-Interview verrät Laura jetzt die besonderen Versöhnungs-Methoden des Pärchens!

"Tatsächlich kracht es bei uns selten bis gar nicht", erklärte die Dresdenerin gegenüber Promiflash und ergänzte: "Es gibt vielleicht mal Missverständnisse, aber wir vertreten glücklicherweise in vielen erdenklichen Themen sehr ähnliche Ansichten!" Wenn es dann aber doch mal zum Streit kommt, hält dieser nicht lange an, versicherte Laura: "Wer auch immer von uns beiden aber doch mal eine Diskussion auslöst, geht innerhalb kurzer Zeit auf den anderen zu. Denn gegen einen Versöhnungs-Striptease oder Versöhnungssex kann ja keiner was haben, da sind wir ganz prinzipientreu!"

Überhaupt scheinen Laura und der Comedian auch nach dreieinhalb Jahren noch total verliebt zu sein. Wie lernten sich die zwei damals eigentlich kennen? "Tutty hat mich damals auf Instagram angeschrieben und zum Essen eingeladen. Der Vibe war von Anfang an cool", erinnerte sich die 25-Jährige.

RTL2 Laura Vetter, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / tutty_tran Tutty Tran, Comedian

Instagram / lauravetter_ Laura Vetter und Tutty Tran im Januar 2022

