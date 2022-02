Kann sie sich eine Rückkehr vorstellen? Laura Vetter (25) schlüpfte bei Berlin - Tag & Nacht im Sommer 2019 erstmals in die Rolle der coolen Jade. Viele Fans der beliebten Daily schlossen die gebürtige Dresdnerin schnell ins Herz – und mussten nach gut 350 Folgen schon wieder Abschied nehmen: Denn nach rund eineinhalb Jahren stieg Laura aus der Vorabendserie aus. Promiflash verriet sie jetzt, ob sie sich ein Comeback vorstellen kann.

Mit ihrer BTN-Zeit verbinde sie viele unterschiedliche Emotionen, erzählte Laura im Gespräch mit Promiflash: "Ich habe mich menschlich weiterentwickelt, bin über mich hinausgewachsen, lernte immer wieder an meine Grenzen zu gehen." Sie sei sehr dankbar für diese Erfahrungen – eine Rückkehr ans Set sehe sie momentan aber eher nicht kommen: "Ich sage zwar immer 'Sag niemals nie', jedoch habe ich in meinem Leben aktuell einfach ganz andere Prioritäten und Projekte, auf die ich meinen Fokus lege."

Ihre Arbeit vor den Kameras der Hauptstadtserie habe sie vieles gelehrt, betonte Laura: "Auch die herausfordernden Momente habe ich als Chance zu wachsen angenommen und daraus viel gelernt – was ich im Leben und Job will, aber eben auch, was ich nicht will!" Auch sei es spannend gewesen, hinter die Kulissen einer TV-Produktion zu blicken, sagte sie abschließend.

Berlin - Tag & Nacht / RTL2 Schmidti (Alexander Freund) und Jade (Laura Vetter) bei "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / lauravetter_ Laura Vetter mit ihrem Freund Tutty Tran

Instagram / lauravetter_ Laura Vetter und Tutty Tran im Januar 2022

