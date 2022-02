Laura Vetter (25) hat allen Grund zu strahlen. Die Influencerin dürfte einem breiteren Publikum vor allem durch ihre Rolle bei Berlin - Tag & Nacht bekannt sein. Dort gehörte sie vom Sommer 2019 bis zum Winter 2020 zum Hauptcast. Sie verkörperte dort Janine Denise "Jade" Hagemeier. In der Serie heiratete sie Schmidti (gespielt von Alexander Freund). Privat hat die Schönheit ihr Liebesglück ebenfalls längst gefunden – und zwar in Comedian Tutty Tran. Mit Promiflash plaudert Laura nun ehrlich über ihre ganz große Liebe!

Seit dreieinhalb Jahren sind die beiden Berliner ein Paar – doch verliebter als im Moment könnten sie wohl nicht sein. "Wir sind so was von verknallt, und bei uns wird es auch einfach nicht langweilig", betont Laura, als Promiflash sie bei Schahhairdesign antrifft. Tutty und sie täten sehr viel, um ihre intensive Liebe aufrechtzuerhalten, erklärt Laura – "Wir gönnen uns tolle Dates und schaffen uns im Urlaub oder auch zu Hause immer wieder neue, besondere Momente."

Was die Content Creatorin am meisten an ihrem Herzblatt liebt? Dass er sie immer zum Lachen bringe. "Aber das absolut Beste an ihm: Er fährt selbst nachts um drei Uhr los und besorgt mir Schokotorte, wenn ich mal wieder Heißhunger kriege", schmunzelt Laura im Interview. Ihre Beziehung sei vor allem von Harmonie geprägt. Da fehlt ja eigentlich nur noch der Heiratsantrag, oder?

