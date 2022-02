Nicola Adams (39) und Ella Baig können ihr Glück noch gar nicht recht fassen. Seit rund vier Jahren gehen die Olympiasiegerin und ihre Freundin nun schon gemeinsam durchs Leben. Wie glücklich das Paar miteinander ist, zeigt es auch gern auf seinen Social-Media-Accounts. Nun hatten die Influencerin und die einstige Sportlerin tolle Neuigkeiten für ihre Fans. Nicola und ihre Freundin Ella verkündeten, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten.

Die freudigen Nachrichten gab das lesbische Pärchen nun via Instagram bekannt. Zu einem schwarz-weißen Foto, auf dem die Boxerin ihre Partnerin liebevoll küsste, schrieben die werdenden Eltern: "Wir sind so aufgeregt verkünden zu dürfen, dass sich unsere Familie größer wird". Lange Zeit hätten die beiden versucht, schwanger zu werden, weshalb die Ankündigung für sie umso besonderer seien. "Wir sind so gespannt darauf, diese magische Reise mit euch allen zu teilen, die Höhen, die Tiefen und alles dazwischen", fuhren sie fort. Auch ein erstes Ultraschallbild ihres Kindes teilten Nicola und Ella mit ihren Followern.

In einem Interview mit Vogue berichtete die 39-Jährige dann schließlich, dass ihre Fruchtbarkeitsreise bereits im Jahr 2019 begonnen habe. "Wir beschlossen, dass Ella das Baby austragen würde, dass wir meine Eizelle verwenden und einen Samenspender finden würden, der Ella ähnelt", erinnerte sich Nicola zurück. Sie hätten eine Menge Tests durchlaufen müssen und der erste Versuch, ein gemeinsames Kind zu bekommen, sei seinerzeit fehlgeschlagen, sodass das Model eine Fehlgeburt erlitt.

