Ella Baig und Nicola Adams (39) wollen ihr gemeinsames Familienglück mit aller Welt teilen. Vor wenigen Monaten erfreute die Ex-Boxerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht, dass ihre Partnerin und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Wie sehr sich die werdenden Eltern auf ihr Baby freuen, verdeutlichen die beiden auch immer wieder im Netz. Nun liefen Nicola und ihre schwangere Freundin Ella auch gemeinsam über den roten Teppich.

Bei den diesjährigen The Prince's Trust Awards in London zog das Paar mit seinem glamourösen Auftritt alle Blicke auf sich. Bei dem Event werden Personen und Organisationen geehrt, die Wohltätigkeitsarbeit leisten. Während die 30-Jährige in einem hellen gemusterten Anzug für die Fotografen posierte, setzte Ella ihren runden Babybauch in einem roten bodenlangen Kleid perfekt in Szene. Augenscheinlich genoss das Paar die gemeinsame Zeit bei der Veranstaltung auch sehr, denn die beiden lächelten begeistert. Als Nicola wenig später mit Prinz Charles (73) sprach – der 1976 die Wohltätigkeitsorganisation ins Leben rief – konnte die einstige Profi-Sportlerin ihr Lachen ebenfalls kaum verstecken.

Vergangenen Monat hatten die werdenden Eltern bereits die große Bombe platzen lassen und verraten, dass sie sich auf einen Sohn freuen dürfen. "Es ist supercool. Ich bin aufgeregt, glücklich, nervös und frage mich, was mich erwartet", zeigte sich Nicola damals begeistert. "Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass das Baby ein Kämpfer ist", fügte ihre vier Jahre jüngere Freundin lächelnd hinzu.

