Irrtum: Ella Baig und Nicola Adams haben nicht geheiratet

Der große Tag war noch nicht da. Die ehemalige Boxerin Nicola Adams (40) und ihre Freundin Ella Baig sind seit knapp vier Jahren liiert und haben dieses Jahr ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Sie zeigen sich in der Öffentlichkeit und auf Schnappschüssen gerne verliebt. Jetzt teilten sie gemeinsame Bilder, bei denen ihre Follower spekulierten, ob sie geheiratet hätten. Allerdings müssen sie ihre Fans enttäuschen – sie haben weder geheiratet noch sind sie verlobt.

"Entschuldigt die Verwirrung unter meinem letzten Beitrag. Wir sind nicht verheiratet, das war die Hochzeit eines Freundes", gestand Nicola in ihrer Instagram-Story, nachdem das Paar viele Glückwünsche unter einem Foto bekommen hatte. Auf dem Bild zeigt sich das Paar mit seinem kleinen Sohn in festlichen Outfits, die auf ihre eigene Hochzeit hätten hindeuten können. Auch Ella dementiert in ihrer Story die aufgekommenen Gerüchte: "Ich möchte noch mal jeden daran erinnern, dass Nikki und ich nicht verlobt sind und wir sind auch nicht verheiratet."

Den Kommentaren unter dem Beitrag nach zu urteilen, freuen sich die Follower wohl sehr für die frisch gebackenen Eltern. "Oh, herzlichen Glückwunsch! Jetzt startet ein neues Kapitel", schreibt beispielsweise ein aufgeregter Fan.

