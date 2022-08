Nicola Adams und Ella Baig verraten Namen ihres Baby-Boys!

Nicola Adams (39) und Ella Baig spannen ihre Fans nicht länger auf die Folter! Nach vier Jahren Beziehung verkündeten die Ex-Boxerin und ihre Partnerin im Februar stolz, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit: Die Turteltauben durften ihr Kind auf der Welt begrüßen! Doch obwohl die frischgebackenen Eltern bereits das Geschlecht verrieten, blieb der Name ihres Baby-Boys weiterhin ein Geheimnis – bis jetzt: Nicola und Ella offenbarten endlich den Namen ihres kleinen Sohnes!

Gegenüber Hello! verrieten Nicola und Ella den Namen ihres Baby-Boys: Taylor Nate Adams soll der Kleine heißen! Dabei stand für das Paar einige Namen zur Auswahl, wie es jetzt berichtete: "Wir hatten ein paar Namen im Kopf, weil wir zuerst sehen wollten, wie er aussieht, [...]. Wir wollten uns nicht auf einen Namen festlegen und uns einen neuen ausdenken müssen, wenn er nicht passt", offenbarte die einstige Strictly Come Dancing-Kandidatin außerdem.

"Das ist der Moment, in dem sich das Chaos und der lange Prozess [...] lohnen. Das ist das einzige Ergebnis, auf das man wartet", erinnerte sich Nicola außerdem an die Geburt ihres ersten Kindes. So hat sich ihr Leben als frischgebackenen Mama sehr veränderte, wie Nicola heute angibt: Es sei "das Erstaunlichste, was je passiert ist".

Anzeige

Instagram / ella.baig Ella Baig im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Ex-Boxerin Nicola Adams und ihre Partnerin Ella Baig

Anzeige

Getty Images Nicola Adams im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de