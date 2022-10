Nach der Geburt: Nicola Adams und Ella Baigs erster Auftritt

Nicola Adams (39) und Ella Baig sind zurück aus der Baby-Pause! Nach vier Jahren Beziehung verkündeten die Ex-Boxerin und ihre Partnerin im vergangenen Februar, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Vor zwei Monaten war es dann endlich so weit: Die Turteltauben durften ihren kleinen Sohn Taylor auf der Welt begrüßen! Jetzt posierten Nicola und Ella erstmals nach der Geburt ihres Baby-Boys auf dem roten Teppich!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte das Paar am vergangenen Montag die 23. Verleihung des Pride of Britain Awards in London: Die 39-Jährige entschied sich für einen grauen Hosenanzug mit feinem Paisleymuster. Dazu kombinierte sie außerdem schwarze Plateaustiefel und silberfarbenen Schmuck. Ihre Partnerin wiederum strahlte in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid und blauen High Heels.

Neben Nicola und Ella fanden sich auch weitere Stars auf dem Red Carpet zusammen: So posierte Olly Murs (38) mit seiner Verlobten Amelia Tank! Für ihren gemeinsamen Auftritt wählte der "Heart Skips a Beat"-Interpret einen schwarzen Anzug, während seine Partnerin in einem violetten Wickelkleid traumhaft aussah. Nicola Roberts (37) entschied sich hingegen für ein eng anliegendes beiges Kleid.

Getty Images Ella Baig und Nicola Adams im Oktober 2022

Getty Images Olly Murs und Amelia Tank im Oktober 2022

Getty Images Nicola Roberts im Oktober 2022

