"Sofort verliebt": Neu-Mama Nicola Adams ist überglücklich!

Nicola Adams (39) scheint ihr Glück kaum fassen zu können! Die Box-Bekanntheit und ihre Partnerin Ella Baig hegten schon lange ihren Kinderwunsch. Nach einigen Behandlungen und In-Vitro-Fertilisationen wurde dieser dann erfüllt. Heute erfreut sich das Paar über einen Sohn. Ihren ganzen Weg von Schwangerschaft bis zur Geburt halten sie in einer Doku fest und im ersten Trailer wird ersichtlich: Nicola schwebt im absoluten Babyhimmel!

In einem ersten Einblick in dem Film namens "IVF And Me" schwärmt die 39-Jährige von ihrem Nachwuchs: "Ich war total überwältigt, da war eine sofortige Verbindung, ich war direkt verliebt, ich konnte es gar nicht fassen", verrät Nicola in dem Ausschnitt. Nach vier künstlichen Befruchtungen wurde ihre Partnerin Ella schwanger. Dieser Prozess machte für die Turteltauben noch mal deutlicher, wie sehr sie sich Kinder wünschen.

"Wenn du all das durchmachen musst, zeigt das wirklich, wie sehr du dieses Baby willst", erzählte Nicola weiter. Und die Mutterrolle scheint ihr einfach zu liegen. "Es ist einfacher, als ich dachte, auf ein Baby aufzupassen", gab sie ehrlich zu.

Instagram / nicolaadams Nicola Adams und ihre Partnerin Ella Baig

Instagram / ella.baig Ella Baig und Nicola Adams im Juni 2022

Getty Images Ex-Boxerin Nicola Adams und ihre Partnerin Ella Baig

