Nicola Adams (39) und Ella Baig schweben schon jetzt im Elternglück. Die Ex-Boxerin und ihre Freundin haben im Februar verkündet, dass sie ein Kind erwarten. Ella wird das Baby des lesbischen Paares austragen – aber auch ihre Partnerin hat schon starke Muttergefühle. Die Olympiasiegerin fiebert der Geburt des Kindes total entgegen und stellte im Netz klar. Am liebsten würde sie ihren Nachwuchs schon jetzt in den Armen halten.

"Ich kann es kaum erwarten, bis das Baby da ist", schrieb Nicola auf ihrem Instagram-Kanal zu einem Video, in dem das Paar ein neues Ultraschallbild des ungeborenen Kindes präsentiert. Superstolz hält Influencerin und Mama in spe Ella das Bild in die Kamera – ihre Freundin steht hinter ihr und streichelt liebevoll ihren Babybauch. Tatsächlich zeichnet sich mittlerweile eine kleine Wölbung an der Körpermitte der Blondine ab.

Die Fans werden wohl auch in Zukunft Updates aus der Schwangerschaft bekommen – denn die Sportlerin und ihre bessere Hälfte hatten zuletzt betont, dass sie ihr Glück nicht für sich behalten wollen. "Wir sind so gespannt darauf, diese magische Reise mit euch allen zu teilen, die Höhen, die Tiefen und alles dazwischen", schrieben Nicola und Ella im Netz.

Instagram / ella.baig Ella Baig und Nicola Adams

Instagram / nicolaadams Nicola Adams und ihre Partnerin Ella Baig

Instagram / ella.baig Ex-Boxerin Nicola Adams und ihre Freundin Ella Baig

