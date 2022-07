Nicola Adams und Ella Baig sind Eltern eines Sohnes geworden

Erfreuliche Neuigkeiten von Nicola Adams (39) und Ella Baig! Seit vier Jahren sind die Ex-Boxerin und ihre Partnerin bereits ein Paar. Wie glücklich die beiden miteinander sind, teilte das Paar immer wieder total stolz im Netz. Im Februar verkündeten die Turteltauben schließlich ganz besondere Nachrichten mit ihren Followern: Ella ist schwanger! Nun können die zwei ihren Nachwuchs endlich in den Armen haben – denn Nicolas und Ellas Nesthäkchen hat das Licht der Welt erblickt!

"Wir sind so aufgeregt mitzuteilen, dass wir unseren Sohn am Samstagmorgen gegen sieben Uhr auf der Welt willkommen geheißen haben", berichtete die einstige Strictly Come Dancing-Kandidatin gegenüber Hello! und verriet, dass die frischgebackenen Eltern total überwältigt von ihrer neuen Situation seien. "Nichts bereitet einen auf diesen Moment im Leben vor. Wir können es kaum erwarten, dieses neue Kapitel mit Baby Adams zu beginnen", schwärmte sie weiter. Welchen Vornamen der Kleine trägt, behielten die beiden bisher noch für sich.

Bereits während Ellas Schwangerschaft teilten die beiden immer wieder offen mit ihren Fans, wie gespannt sie auf die Zeit mit ihrem Kind seien. "Ich kann es kaum erwarten, bis das Baby da ist", erklärte Nicola via Instagram und teilte dazu stolz ein neues Ultraschallbild mit ihren Followern. Seit der Kleine auf der Welt ist, hat sich das Paar noch nicht auf Social Media zurückgemeldet.

Instagram / ella.baig Ella Baig und Nicola Adams im Juni 2022

Instagram / nicolaadams Ella Baig und Nicola Adams im Februar 2022

Getty Images Nicola Adams und ihre Partnerin Ella Baig im Mai 2022

