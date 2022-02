Die Queen (95) steht Prinz Andrew (61) auch in der schwersten Zeit bei. Der Prozess im Missbrauchsskandal rund um Jeffrey Epstein (✝66) hat die royale Welt auf den Kopf gestellt. Die Negativschlagzeilen um Prinz Andrew, der in die Geschehnisse verwickelt sein soll, haben bereits dafür gesorgt, dass dem Adligen einige seiner Titel aberkannt wurden. Auch wenn ihr Sohn öffentlich als in Ungnade gefallen gilt, bedeutet das wohl nicht, dass die Queen mit Andrew bricht.: Sie soll weiterhin hinter ihm stehen.

Gegenüber The Sun war sich die royale Expertin Angela Levin sicher, dass die Monarchin derzeit einen inneren Kampf austrägt. "Sie muss irgendwie Monarchie und Muttersein trennen", betonte sie. Auch wenn die 95-Jährige aufgrund ihrer Position als Staatsoberhaupt gewisse Entscheidungen habe treffen müssen, ändere das nichts an ihren Muttergefühlen für den Prinzen. "Sie will ihm helfen und die ganze Sache hinter sich bringen", mutmaßte die Expertin. Dass in diesem Jahr das große Herrschaftsjubiläum der Queen gefeiert wird, erhöhe den öffentlichen Druck derzeit enorm.

Die Tatsache, dass seine Mutter ihm alle Ämter entzogen und ihm seine Titel unter britischer Krone aberkannt hatte, soll dem 61-Jährigen schwer zugesetzt haben. "Prinz Andrew war in Tränen aufgelöst, als die Königin ihm mitteilte, dass ihm seine Titel aberkannt werden", erzählte ein Insider. Er habe das Gefühl, dass ihn viele vertraute Menschen im Stich gelassen haben.

Prinz Andrew im April 2021

Prinz Andrew und Queen Elizabeth II. in Windsor, 2017

Prinz Andrew im November 2019

