Der Kampf um den Titel Germany's next Topmodel nimmt so langsam aber sicher Fahrt auf! Heidi Klum (48) fordert ihre Kandidatinnen bereits seit drei Wochen immer wieder mit spannenden Shootings und aufregenden Walks heraus – und dabei nimmt sie die Nachwuchsmodels ganz genau unter die Lupe: Bislang hat die Chefjurorin immer selbst aussortiert, doch schon bald könnte ihr eine Entscheidung abgenommen werden. Verlässt in der kommenden Woche etwa eine Kandidatin GNTM auf eigenen Wunsch? Das deutet Heidi jetzt zumindest höchstpersönlich in einem offiziellen Trailer an...

Am Ende der dritten Folge lief, wie in jeder Woche, eine kurze Vorschau auf die kommende Woche – und diese kurzen Sequenzen haben es in sich! In der nächsten Episode steht nämlich nicht nur ein actionreiches Fotoshooting, sondern offenbar auch der erste freiwillige Exit der Staffel an. "Die [gepiepster Name, Anm. d. Red.] hat die Show verlassen", verkündet Heidi nämlich, während sie mit den Kandidatinnen an einem Tisch sitzt. Die anderen GNTM-Teilnehmerinnen reagieren auf diese Nachricht sichtlich schockiert: Jasmin, Sophie und Co. machen nach Heidis Bekanntgabe große Augen.

Aber warum entscheiden sich manche Kandidatinnen eigentlich dazu, ihren großen Traum dann doch freiwillig an den Nagel zu hängen? Kim Bieder wurde in Folge zwei zwar von Heidi rausgeworfen – doch die Azubine merkte am Set trotzdem, dass GNTM nicht das Richtige für sie ist. "Da ich für mich erkannt habe, dass das TV nichts für mich ist, habe ich mich vor Ort nicht so wohlgefühlt", erklärte Kim nach ihrem Exit im Promiflash-Interview. Und das wäre wohl auch Grund genug für einen freiwilligen Abgang...

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen beim Dreh des Openers

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum und Rankin bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / kim.bieder Kim Bieder, Ex-GNTM-Kandidatin 2022

