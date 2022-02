Alexandra Burke (33) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Im Sommer 2021 machte die britische Sängerin erstmals ihr Liebesglück mit ihrem Partner Darren Randolph öffentlich. Nach gerade mal sieben Monaten Beziehung verkündete sie dann die niedliche Überraschung: Die beiden Turteltauben erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Bald schon werden sie also eine kleine Familie sein. Jetzt präsentierte Alexandra im Netz zum ersten Mal ihre süße Babykugel!

Via Instagram teilte die einstige X Factor-Gewinnerin die zuckersüße Aufnahme von sich und ihrem Liebsten. Auf dem Foto strahlen die beiden förmlich um die Wette. Niedliches Detail: Alexandra und Darren halten beide den runden Unterleib der Musikerin. Dazu nutzte sie die Gunst der Stunde und richtete ein paar Worte an ihre Fans: "Wir haben so viele schöne Nachrichten und Glückwünsche erhalten! Wir wollten uns nur vom ganzen Herzen bedanken." Das Paar sei überwältigt von der Liebe, die die Follower ihm in den vergangenen Tagen gegeben haben.

"Es liegt eine aufregende Zeit vor uns", schrieb die werdende Mutter abschließend. Augenscheinlich genießen Alexandra und ihr Schatz ihr Baby-Glück in vollen Zügen. Ob das pinke Kleid der Sängerin ein Hinweis auf das Geschlecht ihres kleinen Wonneproppens ist, wollte sie allerdings nicht verraten.

alexandraburke / Instagram Die Sängerin Alexandra Burke im Januar 2022

Instagram / _darrenrandolph Alexandra Burke und Darren Randolph im Juni 2021

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke, Sängerin

