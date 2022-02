Es sind überwältigende Nachrichten für ihre Fans! Alexandra Burke (33) verzückte ihre Follower erst im vergangenen Sommer mit tollen Liebesnews: Denn die X Faktor-Siegerin stellte damals Darren Randolph als den neuen Mann an ihrer Seite vor. Nach sieben Monaten Beziehung krönen die Musikerin und der Kicker nun ihre Liebe – denn das Paar wird schon bald zu dritt sein: Alexandra verriet jetzt nämlich, dass sie zum ersten Mal Mutter wird!

Auf Instagram postete Alexandra nun ein Video, in dem niedliche Szenen aus dem Alltag mit ihrem Mann Darren zu sehen sind: Darin hält er sie etwa in der Küche im Arm oder gibt ihr an einem malerischen See einen Kuss. Gut zu erkennen ist der Babybauch der Sängerin, der schon eine stattliche Größe hat. "Im Juni 2022 ist es endlich so weit", schrieb die 33-Jährige unter den Beitrag.

Alexandras Fans freuten sich überschwänglich über die tollen Neuigkeiten. "Glückwunsch euch beiden! Ich freue mich so sehr für euch", schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere fluteten die Kommentarspalte mit zahlreichen Herz-Emojis.

Instagram / _darrenrandolph Alexandra Burke und Darren Randolph im Juni 2021

Getty Images Alexandra Burke auf der Bühne

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke, Sängerin

