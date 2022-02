Heiß, heißer, Hanna Schlönvoigt (26)! Dass die Frau von Schauspieler Jörn Schlönvoigt (35) einen umwerfenden Körper hat, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein: In der Vergangenheit präsentierte die Beauty immer wieder ihren durchtrainierten Body im Netz. Die Top-Figur hat die Schönheit offenbar ihren guten Genen zu verdanken – auf Sport verzichtet sie nämlich wohl schon seit Monaten. In Bezug auf Bildernachschub lässt Hanna ihre Community aber nicht im Stich: Jetzt flashte sie mit einem neuen Bikini-Shoot!

Via Instagram veröffentlichte Hanna einen Schnappschuss, der es in sich hat – besonders die Oberweite der 26-Jährigen rückte auf dem Bild in den Fokus: In einem knappen Bikini kommt die Brust der Dunkelhaarigen nämlich besonders prall zur Geltung. Zu der sexy Aufnahme verlor Hanna selbst gar nicht viele Worte – sie betitelte den Beitrag lediglich mit einem Blumenstrauß-Emoji, der die bunten Farben ihrer Bademode perfekt widerspiegelt.

Ihre Follower geraten bei diesem verführerischen Anblick allerdings völlig aus dem Häuschen. "Wow!" und "Deine Figur ist eine zehn von zehn", lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren. Ein anderer Nutzer fühlt sich durch das Pic sogar regelrecht dazu motiviert, selbst Sport zu treiben, um selbst einen solchen Traumkörper zu bekommen.

Hanna Schlönvoigt, Model

Hanna Schlönvoigt, Influencerin

Hanna Schlönvoigt, Netz-Bekanntheit

