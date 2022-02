In Rihannas (33) Leben könnte es im Moment wohl kaum aufregender sein – der Popstar wird nämlich zum ersten Mal Mama! Diese tolle Neuigkeit gaben die "Umbrella"-Interpretin und ihr Freund A$AP Rocky (33) Ende Januar auf besondere Art und Weise bekannt: Bei einem Spaziergang durch New York City präsentierte die Musikerin ihre gewölbte Körpermitte in einem bauchfreien Outfit. Und in Sachen Umstandsmode hat die Beauty offenbar den Dreh raus: Rihanna setzte ihren Babybauch jetzt erneut in einem besonders coolen Look in Szene!

Auf diesen neuen Paparazzifotos, die am Freitagabend in New York City entstanden sind, sind Rihanna und A$AP gerade auf dem Weg zu einem Restaurant. Dabei gewährt die "Desperado"-Interpretin erneut einen Blick auf ihren kugelrunden Babybauch – allerdings trägt sie diesmal kein bauchfreies Oberteil: Rihanna hüllt ihre Körpermitte stattdessen in ein lässiges T-Shirt mit einem auffälligen Print des New Yorker Baseballteams Mets. Den Look rundet sie mit einer braunen Jacke, einer Jeans mit Glitzersteinen und einem Paar High Heels ab.

Aber wie steht Rihanna eigentlich zu Mode in der Schwangerschaft? Gegenüber People erklärte die trendbewusste 33-Jährige vor wenigen Tagen, dass es ihr zwar "Spaß mache", sich mit ihrem Babybauch modisch auszutoben – doch es sei zeitgleich auch "eine Herausforderung".

ActionPress / Splash News Rihanna im Februar 2022 in New York City

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

