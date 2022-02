Rihanna (33) setzt ihre Kurven gekonnt in Szene! Seit Januar ist es offiziell: Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (33) erwarten ihren ersten Nachwuchs. Bereits seit Jahren gilt die Musikerin bei einigen ihrer Fans als großes Fashion-Vorbild – daran hat sich auch in ihrer Schwangerschaft nichts geändert. In den vergangenen Wochen präsentierte die werdende Mutter vermehrt ihr wachsendes Babybäuchlein in stylishen Outfits. Promiflash hat für euch die schönsten Looks der Bald-Mama zusammengefasst!

