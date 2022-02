Tina Umbricht feiert ein fulminantes Comeback! Die Schweizerin wagte am Samstagabend einen zweiten Versuch bei Deutschland sucht den Superstar: Sieben Jahre nach ihrer ersten Teilnahme an der Show trat die Radio-Praktikantin erneut vor das Jurypult – und wollte die Experten rund um Florian Silbereisen (40) von sich überzeugen. Promiflash hat mal bei Tina nachgehakt: Wie fühlt sich ihre DSDS-Rückkehr nach sieben Jahren an?

"Ich komme mit einem hervorragenden Gefühl zurück", erklärte die Beauty gegenüber Promiflash. In den vergangenen sieben Jahren habe sie sich sehr verändert, versicherte Tina: "Ich habe mich selbst gefunden - wer ich bin, wer ich sein will, welche Menschen ich dabei an meiner Seite haben will." Deshalb sei sie nun bereit, ihre Chance bei DSDS zu nutzen.

Und diese Chance bekam die Sängerin auch: Die Jury zeigte sich von ihrer Ausstrahlung und ihrer Stimme begeistert und schickte die Schweizerin direkt in den Recall. Hat euch Tinas Auftritt gefallen? Stimmt unten ab.

Anzeige

Instagram / tinaumbricht Tina Umbricht, DSDS-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tina Umbricht, Kandidatin bei DSDS 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS

Anzeige



