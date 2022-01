Das Arbeitsklima unter den neuen DSDS-Juroren könnte wohl kaum besser sein! Erstmals in der Geschichte der Kult-Castingshow lädt nicht mehr Dieter Bohlen (67) zum Vorsingen ein, sondern Florian Silbereisen (40), Toby Gad (53) und Ilse DeLange (44) nehmen am Jurypult Platz. Beim Publikum kam die neue Konstellation bisher gut an. Immerhin scheinen die drei bestens zu harmonieren. Im Promiflash-Interview schwärmte Ilse in den höchsten Tönen von Flori und Toby!

Im Gespräch mit Promiflash berichtete die 44-Jährigen von ihren bisherigen Eindrücken der Produktion. Da die Holländerin DSDS zuvor nicht gekannt hat, konnte sie sich keine Vorstellung machen. "Ich war offen für alles, was auch spannend war – zumal ich meine zwei, ich würde sagen Brüder, Toby und Florian vorher gar nicht kannte", erzählte die einstige Let's Dance-Teilnehmerin. Deshalb habe sie zunächst abwarten müssen, wie die Dynamik zwischen ihr, dem Schlagerstar und dem Musikproduzenten sein würde. "Die hätte besser aber nicht sein können, daher bin ich sehr, sehr froh, wie alles gelaufen ist", betonte Ilse abschließend.

Neu im Castingshow-Geschäft ist die Sängerin aber keineswegs. Ilse hat bereits in der Jury von "The Voice of Holland" gesessen. Die dort gesammelte Erfahrung habe ihr auch bei DSDS geholfen. "Man muss sich ja in ganz kurzer Zeit eine Meinung bilden. Da muss man sich ganz instinktiv auf sein Gefühl verlassen können", merkte sie an.

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2021: Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS 2022

RTL / Stefan Gregorowius Ilse DeLange, DSDS-Jurorin 2022

