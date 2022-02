Lottie Tomlinson (23) präsentiert stolz ihren Babybauch! Vor wenigen Tagen überraschte die kleine Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (30) ihre Fans mit zuckersüßen News: Sie und ihr Freund, der ehemalige Tennisprofi Lewis Burton (29), werden zum ersten Mal Eltern. Besonders viel hat die Beauty über ihre Schwangerschaft noch nicht preisgegeben. Doch nun zeigt sie sich das erste Mal seit der Verkündung in der Öffentlichkeit: Auf einer Fashionshow setzt Lottie ihren Babybauch gekonnt in Szene!

Im Rahmen der Londoner Fashion Week besuchte die 23-Jährige am Samstagabend ein Event des Modelabels Oh Polly – und schmiss sich dafür so richtig in Schale. In einem schwarzen, super-engen Mini-Kleid präsentierte Lottie ihre immer größer werdende Babykugel stolz den Fotografen und strahlte mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Zusammen mit ihren Schwestern Daisy und Phoebe hatte die werdende Mama allem Anschein nach einen richtig guten Abend. Via Instagram teilte die Britin nämlich ein paar Eindrücke der Veranstaltung.

Bei der werdenden Mama könnte es aktuell wohl nicht besser laufen. Nach der Schwangerschaftsverkündung hatte Lottie einmal mehr betont, wie glücklich sie ist. "Ich bin so überwältigt von all der Liebe, die wir erhalten haben, vielen Dank. Ich kann meine Aufregung nicht erklären, ich kann diese Reise einfach nicht erwarten", hatte sie zu einem Babybauch-Pic im Netz geschrieben.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson und ihr Freund Lewis Burton

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, britische Influencerin

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton und Lottie Tomlinson im Dezember 2021

