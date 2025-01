Lottie Tomlinson genießt die erste Zeit mit Baby Flossie

Lottie Tomlinson (26), Social-Media-Star und Schwester von Sänger Louis Tomlinson (33), hat mit einer Reihe von bezaubernden neuen Schnappschüssen auf Instagram die Geburt ihrer Tochter Flossie gefeiert. Die 26-Jährige und ihr Verlobter Lewis Burton (32), ein ehemaliger Tennisprofi, sind überglücklich über den Nachwuchs. Auf den Bildern ist die junge Familie zu sehen, wie sie innige Augenblicke miteinander teilt. Lottie schrieb zu den Bildern, dass sie momentan "in einer Flossie-Blase" sei. Auch der zweijährige Sohn der beiden, Lucky, ist auf den Pics zu sehen – er begrüßt seine kleine Schwester liebevoll mit einem Kuss auf die Stirn.

Die Geburt von Flossie wurde von Lottie bereits am Donnerstag auf der Fotoplattform verkündet. Seitdem teilt sie emotionale Updates über ihr Familienleben mit ihren Fans. "Unser Engelsmädchen ist angekommen und sie ist in jeder einzelnen Hinsicht perfekt", freute sich die stolze Zweifach-Mama beispielsweise auf der Fotoplattform. Später betonte die Influencerin dann noch: "Flossie Grace Burton. Der schönste Zuwachs für unsere Familie. Mama, Papa und dein großer Bruder lieben dich so sehr."

Lottie und Lewis verbindet eine bewegende Geschichte persönlicher Verluste, die sie noch enger zusammengeschweißt hat. Lottie musste in der Vergangenheit den tragischen Tod ihrer Mutter Johannah und ihrer Schwester Félicité verkraften. Lewis verlor 2020 seine Partnerin Caroline Flack (✝40). Die beiden lernten sich bei einer Gedenkfeier für Caroline kennen, wo sie laut Medienberichten ein tiefes Verständnis füreinander entwickelten. Seitdem sind sie eng verbunden und haben nach ihrer Verlobung im November 2023 in Paris offensichtlich eine gemeinsame Richtung gefunden: das Glück ihrer wachsenden Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton, Lottie Tomlinson und Lucky, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton und Lottie Tomlinson, Juli 2024

Anzeige Anzeige