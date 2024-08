Lottie und Louis Tomlinson kämpften vergebens um Schwester

Lottie (26) und Louis Tomlinson (32) verloren vor etwa fünf Jahren ihre Schwester Félicité (✝18): Das Familienmitglied des One Direction-Stars verstarb im März 2019 an einer Drogenüberdosis. In ihren Memoiren "Lucky Girl" offenbart Lottie jetzt, dass sie und ihr Bruder trotz "Phasen der Frustration" mit allen Kräften versuchten, ihrer Schwester im Kampf mit den eigenen Dämonen zu helfen. "Louis und ich taten alles, was wir konnten, um Interventionen zu organisieren", betont sie und erklärt, dass sie "wirklich tief graben mussten", um Félicité zu verstehen.

Sie drängten sie zu Therapiesitzungen und schickten sie einige Male in Entzugskliniken – doch es half alles nichts. Durch den Verlust ihrer Mutter Johannah Deakin, die 2016 an Leukämie verstarb, habe Félicité immer wieder zu Drogen gegriffen. "Wir dachten, dass wir sie auf einen guten Weg zurückbringen könnten und sie nach diesen Phasen als positivere Person wieder herauskommen würde, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis sie zu dem einzigen Weg zurückkehrte, den sie kannte, um damit fertig zu werden", lässt Lottie ihre Leser wissen.

Die Nachricht vom Tod ihrer Schwester sei für sie "die schlimmste Nachricht" gewesen, die sie je gehört hatte. "Ich weiß noch, dass ich geschrien hab", schildert sie die damalige Situation und fügt hinzu, dass der Schmerz sie "komplett eingenommen" hatte. Es ist vermutlich etwas, das Lottie für immer begleiten wird – jedoch teilte die Influencerin erst kürzlich Nachrichten, die Licht in ihr Leben bringen. Wie sie auf Instagram verkündete, erwartet sie nach Söhnchen Lucky ihr zweites Baby.

Instagram / felicitegrace Félicité Tomlinson im Dezember 2018

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, Juli 2024

