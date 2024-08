Mit süßem Clip: Lottie Tomlinson verrät Geschlecht des Babys

Lottie Tomlinson (25) ist in freudiger Erwartung ihres zweiten Kindes. Für ihre Fans auf Instagram hat die Schwangere jetzt eine besondere Überraschung parat: Sie enthüllt das Geschlecht ihres Wonneproppens. In einem süßen Clip schneidet die Zweifachmama in spe eine Torte an und feuert außerdem mit ihrem Sohnemann und Partner eine Konfettikanone ab. Die pinke Überraschung im Inneren des Kuchens und das rosafarbene Konfetti sind ein eindeutiger Hinweis: Die Influencerin bekommt ein Mädchen!

Über die zuckersüße Neuigkeit sind vor allem die Fans der Beauty total aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte ihres Beitrags bringen sie ihre Freude zum Ausdruck. "Oh mein Gott, es ist ein Baby Girl!", schwärmt beispielsweise ein Bewunderer und ein weiterer schreibt: "Ein kleines Mädchen! Ahh! Gratulation!" Zudem heißt es unter anderem: "Oh, ich bin so glücklich. Deine kleine Tochter wird die Allerschönste."

Dass Lottie zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet, verriet sie erst vor wenigen Wochen. "Unsere kleine Familie wächst, wir sind so aufgeregt und gesegnet, dass im Januar 2025 ein weiteres wunderschönes Baby zu uns kommt", verkündete die Schwester von Louis Tomlinson (32) auf Social Media. Die wundervollen News untermauerte sie mit einem niedlichen Video, in dem sie ihren Babybauch präsentierte.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson mit ihrem Sohn Lucky und ihrem Partner Lewis Burton

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, Juli 2024

