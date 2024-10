Doppelter Verlust: So bewältigt Lottie Tomlinson ihre Trauer

Lottie Tomlinson (26) musste in der Vergangenheit bereits schwere Schicksalsschläge verkraften: 2016 verlor die Influencerin ihre Mutter Johannah Deakin an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Nur zwei Jahre später starb dann ihre jüngere Schwester Félicité (✝18) an einer Überdosis. Im Interview mit OK! erzählte die Influencerin, wie sie nach dem Verlust zweier Familienmitglieder einen neuen Lebensweg fand. Lottie erklärte, dass sie hart daran gearbeitet habe, einen Ort der Akzeptanz zu erreichen: "Ich glaube nicht, dass man jemals darüber hinwegkommt oder 'nicht trauert'. Es war für mich sehr wichtig, zu akzeptieren, was passiert ist. Manchmal hat man nicht das Gefühl, dass man jemals an diesen Punkt gelangen wird. Aber ich habe es geschafft. Jetzt kann ich glücklich sein und mich darauf fokussieren."

Doch an diesem Punkt war die 26-Jährige nicht immer. Sie gesteht, dass sie sich erst nach dem Tod von Félicité Hilfe in Form einer Therapie gesucht habe und es ihr davor sehr schlecht ging. Da sie die älteste Schwester ihrer Familie ist, hatte sie das Gefühl, die Mutterfigur für ihre jüngeren Geschwister werden zu müssen, was sie noch mehr belastete. "Am Anfang, als ich meine Mutter verlor, hatte ich noch nie so viel Trauer oder Verlust erlebt. Der Verlust eines Elternteils war so intensiv und so schwer, dass man nicht glaubt, dass man darüber hinwegkommt. Man hat das Gefühl, sein ganzes Leben wird dadurch bestimmt – und man wird nie wieder glücklich sein", erinnerte sich die Britin im Gespräch mit dem Newsportal.

Nach den Schicksalsschlägen war Lotties Familie ihr eine große Stütze. Mit ihrem Verlobten Lewis Burton (32), einem ehemaligen Tennisspieler, erwartet sie nun das zweite Kind nach ihrem Sohn Lucky. Auf ihrem Instagram-Profil teilte das Model die frohen Neuigkeiten mit den Worten: "Unsere kleine Familie wächst, wir sind so aufgeregt und gesegnet, dass im Januar 2025 ein weiteres wunderschönes Baby zu uns kommt."

Instagram / felicitegrace Louis, Félicité, Lottie, Phoebe und Daisy Tomlinson, Dezember 2018

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton, Lottie Tomlinson und Lucky, August 2024

