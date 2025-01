Ungewöhnlicher Name: So heißt Lottie Tomlinsons Tochter

Am Mittwoch hat Lottie Tomlinsons (26) Tochter das Licht der Welt erblickt. Nun gab die Influencerin bereits den Namen des kleinen Mädchens preis. Die Schwester von One Direction-Mitglied Louis Tomlinson (33) teilte Fotos auf ihrem Instagram-Profil, auf denen das Baby einen cremefarbenen, mit Blümchen bedruckten Zweiteiler und eine große weiße Schleife trägt. Die Kleine liegt auf einer Babydecke, auf der der Schriftzug "Flossie" mit goldenem Faden aufgestickt ist. Lottie bestätigte den Namen ihrer Tochter mit der Bildunterschrift: "Flossie Grace Burton. Der schönste Zuwachs für unsere Familie. Mama, Papa und dein großer Bruder lieben dich so sehr."

Die Fans der 26-Jährigen scheinen nicht mit dem Namen gerechnet zu haben, zeigen sich in den Kommentaren aber trotzdem begeistert. "Ich hatte so viele Ideen für ihren Namen, aber dieser hier übertrifft jede einzelne davon", gestand eine Followerin. Bei einer weiteren Nutzerin findet der Name ebenfalls Anklang: "Was für ein schöner Name. Sie ist so perfekt! Willkommen auf der Welt, Flossie!" Ein Großteil von Lotties Fangemeinde vermutet hinter der Namensgebung einen sehr persönlichen Grund. "Wurde sie nach Fizzy benannt?", fragt eine Person in der Kommentarspalte und bezieht sich dabei auf den Spitznamen von Lotties verstorbener Schwester Félicité (✝18). "Sie hat den gleichen zweiten Vornamen und die Initialen ihrer Tante", fällt einer weiteren Unterstützerin auf.

Die Geburt ihrer Tochter verkündete die zweifache Mutter mit einem Social-Media-Post. Sie teilte eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ihres Sohnes Lucky, wie er in Flossies Babybett hineinspäht. "Unser Engelsmädchen ist angekommen und sie ist in jeder einzelnen Hinsicht perfekt", schwärmt Lottie von dem Neuzugang in ihrer Familie. Die besteht neben den beiden Sprösslingen auch aus dem Verlobten der Make-up-Artistin, Lewis Burton (32), den sie seit 2020 datet.

Instagram / lottietomlinson Influencerin Lottie Tomlinsons Tochter Flossie, 2025

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton, Lottie Tomlinson und Lucky, August 2024

