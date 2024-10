Lottie Tomlinson zeigt wachsenden Babybauch in Mini-Bikini

Lottie Tomlinson (26) erwartet aktuell ihren zweiten Nachwuchs. Wie groß ihr Babybauch mittlerweile schon geworden ist, will die kleine Schwester des einstigen One Direction-Stars Louis Tomlinson (32) ihren Instagram-Followern nicht vorenthalten. Auf einem neuen Schnappschuss setzt Lottie ihre braun gebrannte Kugel in einem knappen pinken Bikini perfekt in Szene. "Mein wachsendes Mädchen", schreibt sie in die Bildbeschreibung und fügt ihren Worten ein rosafarbenes Herz-Emoji hinzu.

Lottie nimmt ihre Community von Beginn an mit und teilt regelmäßige Updates ihrer Schwangerschaft. So gab sie Anfang August mit einem süßen Video bekannt, welches Geschlecht ihr Spross haben wird. In dem Clip schneidet die zweifache Mama in spe eine Torte an und feuert gemeinsam mit Sohn Lucky und ihrem Partner Lewis Burton (32) eine Konfettikanone ab. Durch die pinke Kuchenfüllung und das rosafarbene Konfetti wird deutlich: Die 26-Jährige und ihr Verlobter dürfen sich über ein Mädchen freuen!

Mit Sohnemann Lucky hatte Lotties und Lewis' erstes gemeinsames Kind im August 2022 das Licht der Welt erblickt. Im vergangenen Juli verkündete die Influencerin dann die freudige Nachricht auf ihrem Social-Media-Profil: "Unsere kleine Familie wächst, wir sind so aufgeregt und gesegnet, dass im Januar 2025 ein weiteres wunderschönes Baby zu uns kommt." Lottie betonte dabei, wie glücklich sie darüber sei, diese Reise mit ihren Followern teilen zu können.

Anzeige Anzeige

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton, Lottie Tomlinson und Lucky, August 2024

Anzeige Anzeige