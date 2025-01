Baby Nummer zwei: Lottie Tomlinson ist Mutter geworden

Lottie Tomlinson (26) durfte ihr zweites Baby auf der Welt begrüßen. Das verkündet die Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (33) in einem niedlichen Instagram-Post. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme ist ihr kleiner Sohn Lucky zu sehen, der sich neugierig über das Babybett beugt. "Unser Engelsmädchen ist angekommen und sie ist in jeder einzelnen Hinsicht perfekt", schreibt die Make-up-Artistin unter den Schnappschuss. Das Geburtsdatum gibt sie ihren Fans auch direkt bekannt: Ihre kleine Tochter kam am 15. Januar 2025 zur Welt.

Dass Lottie zum zweiten Mal Mutter wird, verriet sie bereits im Juli vergangenen Jahres. Ebenfalls im Netz teilte sie ein Video, das ihren Babybauch gut in Szene setzte. Hinzu kam eine Aufnahme, auf der sie zusammen mit ihrem Partner Lewis Burton (32) und Sohnemann Lucky zu sehen ist. "Unsere kleine Familie wächst, wir sind so aufgeregt und gesegnet, dass im Januar 2025 ein weiteres wunderschönes Baby zu uns kommt", drückte die 26-Jährige ihr Glück aus. Nur einen Monat später folgte auch schon die Geschlechtsverkündung. Eine Torte versteckte das Geschlecht des Wonneproppens in ihrem Inneren. Als Lewis und Lottie die Nascherei anschnitten, war der Teig rosa gefärbt – es sollte also ein Mädchen werden.

Jetzt schwelgen Lottie und ihre kleine Familie sicherlich im Babyglück. Die beiden sind schon einige Jahre ein Paar und durften Lucky im August 2022 begrüßen. Im November 2023 machte der Tennisspieler dann Nägel mit Köpfen und stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Ihren Followern zeigte die Britin die Verlobung in einem romantischen Clip – Lewis bereitete einen Weg aus Rosenblättern und Kerzen für Lottie vor. Am Ende stand er und ging vor ihr auf die Knie. Überwältigt vor Glück schrieb die nunmehr zweifache Mama: "Nennt mich ab jetzt einfach Wifey. Ich liebe dich so sehr, mein Verlobter."

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinsons Kinder

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton, Lottie Tomlinson und Lucky, August 2024

