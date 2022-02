Süße Nachrichten von Lottie Tomlinson (23)! Seit 2020 ist die Schwester von One Direction-Star Louis Tomlinson (30) mit dem ehemaligen Tennisprofi Lewis Burton (29) zusammen. Dieser verlor nur wenig Monate zuvor seine Partnerin Caroline Flack (✝40), die zudem auch eine Freundin von Lottie war. Ihre Liebe präsentieren die beiden seither ausgiebig im Netz – und nun hat das Paar sogar ganz besondere Neuigkeiten für die Follower: Lottie und Lewis erwarten ihr erstes Kind!

Via Instagram verkündete die 23-Jährige die Babynews. Dazu veröffentlichte sie zwei neue Bilder: Auf einem davon hält sie ihren Babybauch und blickt in die Kamera. Auf einem Weiteren strahlt die Britin ihren Freund an, der seine Hände auf ihre Körpermitte gelegt hat. "Nur wir drei", schrieb die Influencerin zu den Fotos. In den Kommentaren richtete Lewis außerdem niedliche Worte an Lottie und das ungeborene Kind: "Ich liebe euch beide für immer."

Die Gratulanten ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren sind auch einige prominente Namen zu lesen. Unter anderem Little Mix-Star Perrie Edwards (28) gratulierte den beiden. "Mach dich bereit für die unglaublichste Reise deines Lebens!", riet die Neu-Mama der werdenden Mutter.

Instagram / mrlewisburton Lewis Burton und Caroline Flack

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im Februar 2022

Instagram / perrieedwards Perrie Edwars und ihr Baby Axel

