Die Fans von Rihanna (34) haben allen Grund zur Freude! Erst vor Kurzem gab die auf Barbados geborene Sängerin ihre Schwangerschaft bekannt – Vater ihres noch ungeborenen Kindes ist der Rapper ASAP Rocky (33). In Sachen Musik war es hingegen lange still um die 33-Jährige: Seit ihrem Erfolgsalbum "Anti" aus dem Jahr 2016 hat Rihanna keine neuen Lieder mehr veröffentlicht. Das soll sich aber bald ändern, wie ein Insider nun verriet.

Dieser verriet im Gespräch mit The Sun, dass Rihanna noch in diesem Jahr ein neues Album rausbringen werde. Die Songs wolle sie ihren Fans widmen: "Das war schon immer etwas, das sie für ihre Fans machen wollte. Sie hat ihre Rufe nach neuen Songs gehört und weiß, dass sie so geduldig gewartet haben. Sie freut sich darauf, ihnen etwas Neues zu präsentieren", plauderte die Quelle weiter aus.

Anfang der Woche hatte die Sängerin in einem Interview bereits bestätigt, dass sie weiterhin Musik machen wolle. Dennoch werde es, dem Insider zufolge, das vorerst letzte Album von Rihanna sein, da sie sich zunächst auf ihre Mutterschaft und ihre Unternehmen konzentrieren wolle – Rihanna ist Gründerin und Inhaberin des Kosmetikkonzerns Fenty Beauty, ihrer eigenen Lingerie-Linie Savage X Fenty und des Modelabels Fenty.

Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Rihanna im Februar 2022

Rihanna, Musikerin

