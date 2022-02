Nach monatelanger Spekulation ist es endlich offiziell: Rihanna (33) ist tatsächlich schwanger und bekommt ein Kind von ihrem Freund und Rapper A$AP Rocky (33). Müssen sich die eingefleischten Fans der erfolgreichen Sängerin nun auch musiktechnisch nicht mehr allzu lange gedulden? Immerhin ist es über fünf Jahre her, dass die R&B-Queen ihr letztes Album "Anti" veröffentlicht hat. Nun äußerte sich Rihanna selbst zu ihren zukünftigen Musik-Plänen und will ihre Fans nicht mehr lange zappeln lassen.

Obwohl sich die Fans der "Please don't stop the music"-Interpretin immer noch nicht von den freudigen Babynews der Sängerin erholt haben, können sich die Rihanna-Anhänger da draußen nun erneut über Mega-News freuen: "Ja, ihr werdet weiterhin Musik von mir bekommen", stellte sie nun im Gespräch mit Entertainment Tonight klar, nachdem sogar Gerüchte kursierten, die 33-Jährige würde der Musik nun endgültig den Rücken kehren. Außerdem rechnet die karibische Beauty damit, dass sich das lange Warten definitiv gelohnt haben wird: "Meine Fans würden mich umbringen, wenn sie so lange auf Schlaflieder warten würden", weiß die werdende Mutter genau.

Forderungen ihrer Fans nach einem neunten Rihanna-Album gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. "Ihr werdet nicht enttäuscht sein, das Warten lohnt sich", erklärte die Sängerin bereits 2020 gegenüber des US-amerikanischen Unterhaltungsnachrichten-Magazins. Wann sich ihre Fans genau auf neue Musik freuen können, ist jedoch weiterhin nicht bekannt.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna, Sängerin

