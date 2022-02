Ist Elon Musk (50) etwa wieder runter vom Single-Markt? Drei Jahre waren er und Grimes (33) ein Liebespaar. Im September wurden dann traurige News um das Paar bekannt: Der SpaceX-Gründer und die Sängerin haben sich getrennt. An ihrer Beziehungskrise hatte auch ihr Sohn X Æ A-XII nichts mehr ändern können. Räumlich trennten sie sich aber nicht und leben wohl noch im selben Haus. Doch auch damit könnte vielleicht bald Schluss sein: Denn Elon wurde nun mit einer hübschen Rothaarigen am Flughafen gesichtet!

Wie die Daily Mail berichtet, erwischten Paparazzi die beiden, als sie aus dem Privatjet des Tesla-Erfinders am Flughafen von Los Angeles stiegen. Bei der Dame an seiner Seite soll es sich angeblich um die australische Schauspielerin Natasha Basset handeln. Wie die Aufnahmen zeigen, stieg erst die Film-Beauty ganz in Schwarz gekleidet die Flugzeugtreppe herunter – Elon folgte ihr. Anschließend fuhren sie zusammen in einem Tesla davon.

Zu einer möglichen Liebelei wollte sich bisher noch keiner von ihnen äußern. Doch nach seiner Trennung von Grimes ist es das erste Mal, dass Elon mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet wurde. Wie die Musikerin darauf wohl reagieren wird? Nach ihrem Aus hatten sich die Eltern eines gemeinsamen Sohnes im Netz gezofft. Grimes hatte ihren Ex-Partner unter anderem als unreif bezeichnet.

Getty Images Die Schauspielerin Natasha Bassett im November 2021

Getty Images Elon Musk bei einer Pressekonferenz in Detroit im Januar 2010

Getty Images Elon Musk und Grimes, 2018

