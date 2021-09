Bei Grimes (33) und Elon Musk (50) ist alles aus! Vor wenigen Tagen hat der SpaceX-Gründer das Ende seiner Beziehung publik gemacht: Knapp eineinhalb Jahre nach der Geburt ihres Sohnes X Æ A-12 gehen der Unternehmer und die Musikerin jetzt getrennte Wege. Zwar betonte der Milliardär, dass sie im Guten auseinandergegangen sind – doch das Ex-Paar hat sich schon in den vergangenen Jahren des Öfteren im Netz gezankt: Grimes betitelte Elon in aller Öffentlichkeit sogar als "unreif"!

Richtig gehört! Grimes hat einige Monate vor der Trennung ein TikTok-Video gepostet, in dem sie vor laufender Kamera einen Schwerttanz aufführt. Ein Fan fragte sie daraufhin in der Kommentarspalte, ob Elon ein "Männerrechtsaktivist" sei – und die 33-Jährige antwortete schonungslos ehrlich. "Ist er nicht. Sicher, er war manchmal sehr unreif auf Twitter – aber zum Beispiel ist die Präsidentin von SpaceX eine Frau, genauso wie seine rechte Hand bei Neuralink", schrieb die "Genesis"-Interpretin.

Aber damit nicht genug, denn auch der außergewöhnliche Name ihres gemeinsamen Sohnes sorgte in der Vergangenheit für dicke Luft! Auf Twitter dröselte Grimes die Bedeutung des Namens X Æ A-12 auf, doch hinsichtlich der Bezeichnung des Lieblingsflugzeuges des Paares war ihr ein Zahlendreher unterlaufen, den Elon daraufhin genervt öffentlich korrigierte. Die Mutter wetterte damals sarkastisch: "Ich erhole mich gerade von einer OP und bin kaum am Leben, man möge mir meine Tippfehler verzeihen, verdammt."

Anzeige

Getty Images Grimes bei der Met Gala 2021

Anzeige

Getty Images Elon Musk und Grimes

Anzeige

Getty Images Elon Musk im Dezember 2020 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de