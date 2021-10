Zwischen Elon Musk (50) und Grimes (33) fließt offenbar kein böses Blut! Vor wenigen Tagen gab der Unternehmer bekannt, dass er und die Sängerin fortan getrennte Wege gehen. Er erklärte jedoch, dass sie sich nach wie vor lieben und ein gutes Verhältnis zueinander haben. Außerdem sehen sie sich weiterhin regelmäßig – jetzt dürfte auch klar sein, warum: Elon und Grimes wohnen noch zusammen unter einem Dach!

In einem Instagram-Post bezieht Grimes Stellung zu einem Pressebericht, in dem es darum ging, dass sie nur kurz nach ihrer Trennung von einem der reichsten Männer der Welt beim Lesen des Buches "Das Kommunistische Manifest" von Karl Marx beobachtet wurde. Daraufhin stellte die gebürtige Kanadierin klar: "Ich lebe immer noch mit E zusammen und ich bin kein Kommunist (auch wenn es in dem Buch ein paar schlaue Ideen gibt)."

Wie Elon gegenüber Page Six erklärte, sei es ihm und seiner Ex wichtig, ihren Sohn X Æ A-XII gemeinsam großzuziehen. "Aktuell wohnt sie mit Baby X bei mir in einem eigenen Zimmer", fasste der SpaceX-Gründer zusammen.

Instagram / grimes Grimes, Sängerin

MEGA Grimes und Elon Musk, August 2018

Getty Images Elon Musk bei der Oscar Afterparty in Beverly Hills im Februar 2015

